Стубб раскрыл направления гарантий безопасности для Украины

Стубб: Европа рассматривает 4 направления в гарантиях безопасности для Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Европейские страны рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех ключевых направлениях: на земле, в воздухе, на море и в сфере разведки. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаетРИА Новости.

«Что касается поддержки Европы, то в военной сфере есть четыре простых направления. Одно — на земле, другое — в воздухе, третье — на море, и четвертое — разведка или даже космос», — сказал политик.

При этом Стубб подчеркнул, что в каждом из обозначенных направлений существует от 10 до 20 вариантов участия и Европа готова рассматривать их комплексно.

Ранее стало известно, что страны Запада, участвующие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности.

