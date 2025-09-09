Силовые структуры
09:56, 9 сентября 2025Силовые структуры

Суд Москвы отреагировал на просьбу Азербайджана об аресте мужчины

В Москве суд арестовал фигуранта дела о терроризме по запросу Азербайджана
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал мужчину, обвиняемого в Азербайджане по делу о терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранту вменяются статьи о проведении учений с целью терроризма, об организации преступного сообщества и о создании вооруженных формирований. Документы в отношении него российским правоохранителям передали по каналам срочной связи, в них также была просьба взять его под стражу.

В Азербайджане мужчине заочно избрана мера пресечения в виде ареста, он также объявлен в розыск. Сообщается, что российского паспорта у арестованного нет, но его гражданство не уточняется.

Ранее стало известно о задержании террориста из Азербайджана, который готовил теракты в Ессентуках и Ставрополе. Известно, что он проходил службу в спецподразделениях.

