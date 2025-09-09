Путешествия
14:39, 9 сентября 2025
Путешествия

Толпа туристов устроила массовую драку с торговцами в Турции и попала на видео

Daily Mail: Британские туристы избили торговцев в Аланье
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Толпа британских туристов устроила массовую драку с торговцами на улице в Аланье, Турция, и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, отдыхающие вступили в конфликт с одним из продавцов местных магазинов на улице Ататюрка. В результате перепалка переросла в драку: британцы стали избивать турка ногами и руками. Другие торговцы поспешили ему на помощь, однако ситуация лишь обострилась.

Когда местные вызвали полицию, дебоширы скрылись в ближайшем отеле. Ведется расследование.

Ранее толпа туристов устроила массовую драку с сотрудниками ресторана в Индии и попала на видео. Уточняется, что инцидент произошел в одном из заведений Джайпура.

