02:46, 9 сентября 2025

Турист элегантно отомстил шумным соседям по отелю в пять утра

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Gwinerreniwg рассказал о жестокой мести, которую организовал для чрезмерно шумных постояльцев, снимавших номер в отеле этажом выше, чем автор. Поселившуюся у него над головой семью из шести человек он, опираясь на издаваемые им звуки, назвал «стадом буйволов».

«Многие часы до наступления полуночи и даже далеко за полночь они стучали и гремели вещами в номере наверху. И, хотя я могу спать практически в любых условиях, а дети были достаточно измотаны поездкой и тоже без проблем отключились, я знал, что это раздражает мою жену. И ее несчастье, конечно, все больше злило меня», — написал автор.

В итоге мужчина решил отомстить. Он поспал всего несколько часов, чтобы встать в пять утра. После этого рассказчик догадался, какой номер у комнаты сверху и таким образом понял, как к ним позвонить по телефону, используя добавочные цифры. После первой неудачной попытки, он предпринял вторую — и на этот раз ему ответил сонный женский голос.

«Самым бодрым голосом я произнес: "Доброе утро! Это администрация отеля, вы не спите? Мы приготовили особый подарок для семей, остановившихся у нас сегодня: бесплатный завтрак и вход в аквапарк. Однако обслуживание осуществляется в порядке живой очереди, и вы вместе с вашими гостями должны будете забрать свой подарок на стойке регистрации в течение следующего получаса"», — написал автор.

После этого он затаился в лобби отеля, чтобы буквально через 20 минут увидеть, как вереница полуодетых, раздраженных и сонных людей подходит к зоне ресепшн, чтобы забрать свой подарок. Поняв, что на самом деле им никто ничего не обещал, члены семьи пришли в негодование и закатили отвратительный скандал. Лишь спустя еще несколько минут они поняли, что стали жертвой розыгрыша.

Ранее другой пользователь пользователь Reddit рассказал о том, как решил отомстить водителю, припарковавшемуся слишком близко к его автомобилю возле торгового центра. По его словам, расстояние между двумя машинами оказалось настолько маленьким, что ему пришлось забираться внутрь через пассажирское сиденье.

