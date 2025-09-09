Из жизни
16:37, 9 сентября 2025Из жизни

У женщины с болями в колене нашли золото в суставе

В Южной Корее врачи обнаружили золото в колене пациентки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: The New England Journal of Medicine

В Южной Корее врачи нашли золото у женщины в больном колене. Об этом сообщает Live Science.

Медики обнаружили золотые нити в колене 65-летней пациентки, которая годами лечила остеоартрит с помощью иглоукалывания. Рентген показал сотни крошечных золотых частиц вокруг коленного сустава, которые попали туда после процедур акупунктуры. Золото должно было дополнительно стимулировать положительную динамику в лечении.

Медики из Медицинского колледжа Сеульского национального университета отметили, что золотые частицы затрудняют чтение рентгеновских снимков и могут мигрировать внутри тела, вызывая повреждения тканей и инфекции.

Несмотря на популярность метода в Азии для лечения артрита, научных доказательств его эффективности нет. Более того, он может приводить к задержке адекватной терапии и усугублять течение болезни.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Китая впала в кому после попытки поправить здоровье с помощью двухчасового прогревания спины под палящим солнцем. Когда родственники обнаружили ее без сознания, было уже слишком поздно — у пациентки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.

