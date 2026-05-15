14:03, 15 мая 2026

Российское «оружие апокалипсиса» сочли угрозой для Лондона

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский подводный беспилотник «Посейдон», который ранее назвали оружием апокалипсиса, представляет особую угрозу для городов в устьях крупных рек. Особенности применения аппарата описал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что пока в мире нет аналогов российского «Посейдона». Аппарат с ядерной энергоустановкой обладает большими дальностью и скоростью. По словам Кнутова, на подходе к цели «Посейдон» способен развить скорость около 150 километров в час. Считается, что «оружие апокалипсиса» несет ядерную боеголовку мощностью до двух мегатонн.

Основная задача «Посейдона» — разрушение военно-морских баз и прибрежной инфраструктуры. Эксперт отметил, что мощный подводный взрыв порождает большую волну, которая смывает наземные объекты и пришвартованные корабли. По словам Кнутова, особую угрозу «Посейдон» представляет для Лондона, Парижа и других городов в устьях крупных рек.

Применение сразу нескольких аппаратов способно значительно повысить эффективность российского оружия. «Если взорвать две-три торпеды одновременно, возникает эффект конвергенции — наложения волн друг на друга. Компьютерное моделирование доказывает, что в этом случае последствия цунами становятся катастрофическими», — подчеркнул эксперт. По его словам, подобное оружие несет «колоссальную угрозу» для США, поскольку около 80 процентов населения страны проживает в городах на побережье.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что в стране завершают создание «Посейдона» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

