В Белом доме отреагировали на информацию об эротической открытке Трампа Эпштейну

Информация о том, что президент США Дональд Трамп отправлял финансисту Джеффри Эпштейну открытку с эротическим содержанием, не соответствует действительности. Об этом в социальной сети Х заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

Она отреагировала на соответствующую публикацию газеты Wall Street Journal (WSJ). Утверждалось, что Трамп подарил Эпштейну подписанный рисунок с очертаниями женского тела на его 50-летний юбилей. Пресс-секретарь назвала эту историю «фейковыми новостями».

«Данная статья доказывает, что вся эта история с “поздравительной открыткой” — ложь. "Репортер", который написал эту статью, обратился за комментарием в ту же минуту, когда опубликовал свой материал, не дав нам времени ответить», — написала Левитт.

