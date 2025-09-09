Мир
В Белом доме отреагировали на информацию об эротической открытке Трампа Эпштейну

Белый дом опроверг информацию об эротической открытке Эпштейну от Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Информация о том, что президент США Дональд Трамп отправлял финансисту Джеффри Эпштейну открытку с эротическим содержанием, не соответствует действительности. Об этом в социальной сети Х заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

Она отреагировала на соответствующую публикацию газеты Wall Street Journal (WSJ). Утверждалось, что Трамп подарил Эпштейну подписанный рисунок с очертаниями женского тела на его 50-летний юбилей. Пресс-секретарь назвала эту историю «фейковыми новостями».

«Данная статья доказывает, что вся эта история с “поздравительной открыткой” — ложь. "Репортер", который написал эту статью, обратился за комментарием в ту же минуту, когда опубликовал свой материал, не дав нам времени ответить», — написала Левитт.

Ранее телеканал Fox опубликовал пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере. В течение этой минуты ничего не происходит.

