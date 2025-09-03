Пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме опубликовали

Пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме опубликовал телеканал Fox

Пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна опубликовал телеканал Fox.

На опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. «Пропавшая минута» начинается с 23:59, и в течение этой минуты ничего не происходит.

8 июля Минюст США опубликовал видео из камеры осужденного за сексуальные преступления Эпштейна. Запись вызвала подозрения после того, как было замечено, что из нее пропала минута. В конце месяца сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США нашло потерянную минуту из видео с американским финансистом. Однако содержимое этих кадров не раскрывалось.