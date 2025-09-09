В Европе участились случаи закрытия заводов

РИА: С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия

С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия. Об участившихся случаях прекращения работы на заводах со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций сообщает РИА Новости.

За восемь месяцев число закрывающихся предприятий достигло максимума со времен глобального финансового кризиса. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году, когда за тот же период прекратила работу 81 компания. Даже во времена пандемии решили свернуть производство только 49 заводов.

В прошлые годы большая часть закрывающихся предприятий была расположена в Германии. В текущем году первенство принадлежит Испании (17 процентов прекративших работу заводов), Франции (14 процентов), Чехии и ФРГ (11 процентов).

В результате закрытия промышленных компаний работу потеряли 18 тысяч человек. Это третий в истории результат — рекордное количество сотрудников сокращали в пандемию (18,7 тысячи человек), а при глобальном финансовом кризисе — 27,3 тысячи.

Ранее стало известно, что ради сокращения расходов Nissan закроет семь заводов. Об этом заявил новый гендиректор ушедшего из России автогиганта Иван Эспиноса. К 2027 финансовому году Nissan снизит возможности производства до 2,5 миллиона машин в год. Однако компания заложит возможность нарастить производство на 500 тысяч, если будет позволять ситуация на рынке.

