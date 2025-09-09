Россия
15:31, 9 сентября 2025

В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд в Россию одной категории иностранцев — семей трудовых мигрантов. Документ размещен на сайте системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива выдвинута группой депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они приводят статистику МВД, согласно которой число иностранцев в России в 2025 году превысило 6,5 миллионов человек. По мнению авторов проекта, пребывание в стране семей трудовых мигрантов создает значительную нагрузку на бюджетную систему государства.

