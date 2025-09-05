Российский регион запросил у Володина больше прав в регулировании труда мигрантов

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил предоставить регионам больше прав в вопросе регулирования труда мигрантов. Об этом он написал в Telegram.

С таким предложением губернатор обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Считаю, что если предоставить регионам больше прав в этой сфере, то мы сможем эффективнее контролировать миграцию», — написал Кондратьев. В этой связи он указал на ряд уже введенных в регионе ограничений.

Законодательство позволяет субъектам Российской Федерации лишь частично регулировать труд мигрантов. Так, главы регионов наделены правом устанавливать запрет на работу только тех иностранцев, которые работают на основании патента. Такой правовой режим распространяется, в частности, на граждан Узбекистана и Таджикистана.

При этом действие запрета не распространяется на граждан Киргизии, поскольку страна является участником ЕАЭС. Устав содружества предусматривает свободное перемещение рабочей силы на территории стран-подписантов.

Тем временем в Госдуме захотели составить список запрещенных для иностранцев профессий. Необходимость этого автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев, обосновал конкуренцией, которая вытесняет россиян из ряда профессий – они не согласны работать за ту зарплату, на которую идут мигранты.