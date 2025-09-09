В Конгрессе США нашли доказательство дружбы Трампа и Эпштейна

WSJ: В Конгресс США передали подаренную Эпштейну книгу с рисунком Трампа

Конгресс США получил книгу с рисунком и поздравлением американского президента Дональда Трампа, которая была подарена финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летний юбилей. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным журналистов, книгу издали в 2003 году. Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил, что лидер США отрицает свою причастность к этому эпизоду, называя вскрывшиеся детали мистификацией. Как уверяет политик, теперь стало доподлинно известно, что Трамп врал и «делал все возможное, чтобы скрыть правду».

В июле сообщалось, что Трамп отправил Эпштейну на день рождения рисунок обнаженной женщины. Часть книги, попавшая в руки журналистов, представила собой машинописный текст, который обрамлен контуром голой женщины. Рисунок сопровождался словами: «С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной». Подпись «Дональд» выглядит как волнистая линия ниже пояса, имитирующая волосы на женском лобке.

Позднее Трамп отреагировал на выпущенный материал WSJ о том, что он якобы сделал подарок Эпштейну. Американский президент назвал это фейком и вознамерился подать в суд на газету, компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока.