Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 8 сентября 2025Мир

В Конгрессе США нашли доказательство дружбы Трампа и Эпштейна

WSJ: В Конгресс США передали подаренную Эпштейну книгу с рисунком Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Конгресс США получил книгу с рисунком и поздравлением американского президента Дональда Трампа, которая была подарена финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летний юбилей. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным журналистов, книгу издали в 2003 году. Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил, что лидер США отрицает свою причастность к этому эпизоду, называя вскрывшиеся детали мистификацией. Как уверяет политик, теперь стало доподлинно известно, что Трамп врал и «делал все возможное, чтобы скрыть правду».

В июле сообщалось, что Трамп отправил Эпштейну на день рождения рисунок обнаженной женщины. Часть книги, попавшая в руки журналистов, представила собой машинописный текст, который обрамлен контуром голой женщины. Рисунок сопровождался словами: «С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной». Подпись «Дональд» выглядит как волнистая линия ниже пояса, имитирующая волосы на женском лобке.

Позднее Трамп отреагировал на выпущенный материал WSJ о том, что он якобы сделал подарок Эпштейну. Американский президент назвал это фейком и вознамерился подать в суд на газету, компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Схваченный талибами российский этнограф вернулся на родину

    Жена Петросяна обратилась к журналистам-«падальщикам»

    Потерявшийся в лесу грибник встретил день рождения на болоте

    В Белоруссии признали экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач»

    15 лет назад смертник устроил мощный взрыв во Владикавказе. Как его организовал самый кровожадный чеченский террорист?

    Трамп назвал виновных в убийстве украинской беженки

    Минобороны раскрыло подробности о попытках атак ВСУ на Россию

    В Конгрессе США нашли доказательство дружбы Трампа и Эпштейна

    В Африке выявили новый вирус с высокой летальностью

    В США указали на возможную отставку Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости