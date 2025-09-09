Бывший СССР
В Раде матом объяснили национальную идею Украины

Дубинский с помощью мата описал национальную идею Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NurPhoto / Getty Images

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский с помощью мата описал национальную идею Украины. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас у жителей страны есть возможность исповедовать одну идею национального дискурса.

«Если до [периода нахождения у власти президента Украины Владимира] Зеленского у украинцев существовала объективная сложность с формированием национальной идеи, то сейчас таких сложностей нет. Уехать. Отсюда. ***** [Навсегда]», — написал парламентарий.

Ранее Александр Дубинский возмутился словами Владимира Зеленского о победе Украины в случае сохранения хоть каких-то территорий страны. По его словам, украинского президента вряд ли устроит страна лишь в границах Львовской области.

