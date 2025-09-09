Бывший СССР
В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

Дубинский: Зеленский своим высказыванием допустил сокращение Украины до Львова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Верховной Раде возмутились словами украинского лидера Владимира Зеленского о победе Украины в случае сохранения хоть каких-то территорий страны. Ситуацию прокомментировал находящийся в украинском СИЗО депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Его явно устроит, если "Украина" сожмется до территории Львовской области», — написал он.

По мнению Дубинского, Зеленский своим высказыванием допустил сокращение Украины до Львова. Он также отметил, что украинскому лидеру выгодно такое положение дел, чтобы скрыть весь «объем похищенного».

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. Он подчеркивал, что Киев ни при каких условиях не может сдавать территории.

