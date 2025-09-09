Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 9 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

Депутат Чепа: Дипломатический вариант урегулирования на Украине приоритетен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Дипломатический вариант завершения украинского конфликта является приоритетным для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«И эффективнее, и быстрее будет именно дипломатический вариант. И конфликт в любом случае закончится только за столом переговоров. Но, чтобы это все произошло быстрее, необходимо определенное движение на фронтах», — сказал политик.

Переговоры, как заметил депутат, идут и сейчас, как с американской стороной, так и с другими заинтересованными участниками мирного урегулирования. Но, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру», чем эффективнее будут российские военные на поле боя, тем быстрее будет вестись диалог на дипломатическом уровне.

«Переговорный процесс несколько затих, потому что, с одной стороны, есть предложения и договоренности, достигнутые в Анкоридже. А с другой стороны — торможение этих договоренностей третьими сторонами, которые пытаются затянуть урегулирование», — считает Чепа.

Ранее экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили, что Европейский союз (ЕС) может стать вассалом США и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании на Украине. Из-за отсутствия у ЕС авторитета на международной арене и единства внутри самого союза стало в значительной степени неактуальным и его участие в других зарубежных конфликтах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости