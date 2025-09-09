Депутат Чепа: Дипломатический вариант урегулирования на Украине приоритетен

Дипломатический вариант завершения украинского конфликта является приоритетным для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«И эффективнее, и быстрее будет именно дипломатический вариант. И конфликт в любом случае закончится только за столом переговоров. Но, чтобы это все произошло быстрее, необходимо определенное движение на фронтах», — сказал политик.

Переговоры, как заметил депутат, идут и сейчас, как с американской стороной, так и с другими заинтересованными участниками мирного урегулирования. Но, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру», чем эффективнее будут российские военные на поле боя, тем быстрее будет вестись диалог на дипломатическом уровне.

«Переговорный процесс несколько затих, потому что, с одной стороны, есть предложения и договоренности, достигнутые в Анкоридже. А с другой стороны — торможение этих договоренностей третьими сторонами, которые пытаются затянуть урегулирование», — считает Чепа.

Ранее экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили, что Европейский союз (ЕС) может стать вассалом США и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании на Украине. Из-за отсутствия у ЕС авторитета на международной арене и единства внутри самого союза стало в значительной степени неактуальным и его участие в других зарубежных конфликтах.