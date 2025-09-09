Депутат Колесник: Россия сама будет диктовать условия окончания конфликта

Россия не может договариваться по территориям с Украиной, поскольку эти земли уже являются субъектами страны, остальные решения о завершении конфликта будет принимать российское руководство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что страны Запада, участвующие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. В таком случае планируется отдать России всю территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать российский суверенитет над Крымом.

«Это решать руководству России, президенту, но тем не менее, я думаю, они на это не пойдут. Потому что мы знаем, чем заканчивается введение миротворческих сил западных стран: все эти миссии сразу становятся участниками конфликта. А на какие они пойдут уступки, признают или не признают — их подписи ничего не стоят», — считает Колесник.

Депутат добавил, что западным переговорщикам нельзя доверять, поэтому нет смысла к ним даже прислушиваться. Он также напомнил о заключении в прошлом мирных договоров в Минске и Стамбуле, которые вскоре были нарушены.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран НАТО в случае его появления на территории Украины станет законной целью для ВС России. По словам российского лидера, именно возможное размещение иностранного контингента на Украине является одной из первопричин втягивания Киева в альянс.