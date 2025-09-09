Наука и техника
В России разработали складной дрон «Матрешка»

В России разработали складной мультикоптер «Матрешка» с системой подогрева АКБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские специалисты разработали складной мультикоптер «Матрешка» с тубусом для транспортировки и подзарядки аккумуляторных батарей (АКБ). Об этом официальный представитель организации-разработчика «Краvт» сообщил ТАСС.

Дрон с 10-дюймовой рамой может нести до пяти килограммов полезной нагрузки. Аппарат разработали в НПО «Альфа», а инженеры «Краvт» создали систему хранения. В тубусе разместили батареи для подзарядки беспилотника.

«Также в тубусе создана система подогрева, которая при работе в мороз может сначала прогреть батарею, после чего допускать зарядку, чтобы не допустить деградации устройства при работе при отрицательных температурах. Первые образцы "Матрешки" уже апробируются в зоне СВО», — рассказали в организации.

Складной дрон можно развернуть на позиции за 20 секунд. Аппарат разработан с учетом возможной установки системы донаведения. «Матрешка» получила сменный модуль управления и радиосвязи, который позволяет оперативно менять частоты в зависимости от обстановки. Дальность полета беспилотника составляет более 10 километров, а высота — 1500 метров. Дрон развивает скорость до 140 километров в час.

Ранее в сентябре в России представили FPV-дрон «Артемида-10», который можно запускать с мобильного дронопорта. Наземная платформа способна довезти аппараты до места старта.

