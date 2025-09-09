Россия
В России сын участника СВО не смог пойти в первый класс

В РФ сын бойца СВО не смог пойти в первый класс, его отец обратился в Госдуму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Белгородской области сын участника специальной военной операции (СВО) не смог пойти в первый класс. Об этом рассказала в Telegram депутат Госдумы Яна Лантратова.

Мальчику не удалось пойти школу в селе Бессоновка Белгородского района. Это произошло из-за того, что учебное заведение закрыли — оно попало в зону возможных обстрелов. Узнав о том, что его сыну негде учиться, боец написал письмо в Госдуму.

Обращение россиянина получила депутат Яна Лантратова. Она направила запрос в Минпросвещения. Вскоре после этого мальчика приняли в школу села Репное — по месту его фактического проживания.

Ранее было опубликовано видеообращение русских детей-репатриантов, которые не смогли попасть в российские школы из-за новых правил обучения для детей мигрантов. Несколько детей семи и восьми лет записали ролики, в которых сообщают, что не знают другого языка, кроме русского. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в российские школы стали проводить в этом году.

