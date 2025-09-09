В российском городе мигранты решили запугать людей пистолетом и хамили полиции

В Петербурге полицейские скрутили пугающего людей пистолетом мигранта

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мигранта, устроившего дебош с пистолетом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что после этого за дебошира вступились его соотечественники, однако «наглость и хамство закончилось для них плохо». Всех участников инцидента задержали.

Ранее в Московской области мигрант забросал камнями священника после сделанного ему замечания. Поводом этому стало то, что иностранец справил нужду у церковной ограды. На сделанное ему замечание мигрант отреагировал агрессивно.