В российском городе появилось море

Читу затопило из-за сильных дождей

В Чите буквально появилось собственное море, когда город затопило из-за сильных дождей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Ливень затопил улицы Мостовая, Недорезова, Кастринскую, Амурскую и улицу Полины Осипенко. От осадков пострадали автомобили: «Нива» одного из местных жителей утонула на улице Лазо. Движение по улице перекрыли. Автомобиль ушел под воду практически до уровня окон.

В понедельник, 8 сентября, вышедшая из берегов река Читинка залила участок под мостом. Затопленными также оказались 56 участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Шишкино-Остров» и села Шишкино. Уровень воды в реке поднялся на полметра выше критического уровня — до 2,8 метра при отметке неблагоприятного явления в 2,3 метра. Мост на Комсомольской улице через реку был перекрыт. Общественному транспорту пришлось сменить схемы проезда.