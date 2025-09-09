Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 9 сентября 2025Экономика

В российском городе появилось море

Читу затопило из-за сильных дождей
Мария Черкасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Чите буквально появилось собственное море, когда город затопило из-за сильных дождей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Ливень затопил улицы Мостовая, Недорезова, Кастринскую, Амурскую и улицу Полины Осипенко. От осадков пострадали автомобили: «Нива» одного из местных жителей утонула на улице Лазо. Движение по улице перекрыли. Автомобиль ушел под воду практически до уровня окон.

В понедельник, 8 сентября, вышедшая из берегов река Читинка залила участок под мостом. Затопленными также оказались 56 участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Шишкино-Остров» и села Шишкино. Уровень воды в реке поднялся на полметра выше критического уровня — до 2,8 метра при отметке неблагоприятного явления в 2,3 метра. Мост на Комсомольской улице через реку был перекрыт. Общественному транспорту пришлось сменить схемы проезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости