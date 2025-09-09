В российском городе установили памятник Дзержинскому

В центре Омска установили памятник Феликсу Дзержинскому

В центре Омска установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Город 55».

Он появился в сквере напротив мэрии города. Отмечается, что его планировали поставить с весны 2025 года, однако многие горожане были против памятника «железному Феликсу». Против установки монумента в сквере даже прочитали молебен, однако это не помогло.

Официальное открытие памятника состоится в четверг, 11 сентября, в 148-й день рождения Дзержинского. Феликс Дзержинский в начале 1920-х годов некоторое время работал в Омске, налаживая работу Транссибирской магистрали.

Ранее сообщалось, что инициатором установления памятника в Омске оказался частный меценат. Он же предложил профинансировать проект. После идею одобрили местные депутаты.