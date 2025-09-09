Силовые структуры
В Россию привезли молдавские яблоки с 300 килограммами наркотиков

В Подмосковье таможня изъяла 300 кг наркотиков в фуре с яблоками из Молдавии
Любовь Ширижик
Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Подмосковье обнаружена партия наркотиков весом 300 килограммов, спрятанная в фуре с яблоками из Молдавии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Контрабанду выявили таможенники совместно с оперативниками ФСБ. Из Республики Молдова в Россию прибыл грузовик, перевозивший 21 тонну яблок. В ходе досмотра силовики нашли в полу полуприцепа три тайника, в которых находилось 106 полимерных брикетов.

Экспертиза установила, что клефедрон, метадон и гашиш в вакуумных упаковках на черном рынке стоят примерно 250 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полиция задержала троих участников этнической преступной группировки, приготовивших 51 килограмм наркотиков.

