В РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей Кульпинов призвал обложить россиян десятиной

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Сергей Кульпинов призвал обложить россиян десятиной. Видео проповеди опубликовано в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» во «ВКонтакте».

«Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется?» — порассуждал священник.

Он добавил, что государство не принимает участия в содержании церковных объектов. Протоиерей также призвал следовать наставлениям Бога, согласно которым верующие должны жертвовать церкви десятую часть дохода. По мнению Кульпинова, если прихожане не будут вносить пожертвования, то священникам придется устроиться на работу, уделяя при этом службам меньше времени.

Ранее в РПЦ связали контрацепцию с недоверием к Богу. По словам протоиерея Кирилла Иванова, тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а положиться на Бога и понять, что он пошлет только необходимое.