Тейлор-Грин предложила прекратить военную помощь Украине и другим странам

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предложила исключить из проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов помощь Украине и другим странам. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Когда мы финансируем наши военные расходы, эти средства должны направляться только на нужды американских военных (...) Когда я говорю “Только Америка”, я имею это в виду. Вот почему я борюсь против того, чтобы отдать каждую копейку зарубежным странам», — написала Тейлор-Грин.

Она отметила, что США уже выделили на поддержку Украины более 175 миллиардов долларов и подчеркнула, что «этого достаточно».

Ранее полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США идут по тупиковому пути поддержки Украины. «В целом все это нелепо», — отметил он.