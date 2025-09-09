Мир
В США предложили прекратить военную помощь Украине и другим странам

Тейлор-Грин предложила прекратить военную помощь Украине и другим странам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предложила исключить из проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов помощь Украине и другим странам. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Когда мы финансируем наши военные расходы, эти средства должны направляться только на нужды американских военных (...) Когда я говорю “Только Америка”, я имею это в виду. Вот почему я борюсь против того, чтобы отдать каждую копейку зарубежным странам», — написала Тейлор-Грин.

Она отметила, что США уже выделили на поддержку Украины более 175 миллиардов долларов и подчеркнула, что «этого достаточно».

Ранее полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США идут по тупиковому пути поддержки Украины. «В целом все это нелепо», — отметил он.

