Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

Вэнс: Демократы хотят состряпать очередной скандал наподобие Russiagate

Демократы хотят состряпать очередной скандал наподобие Russiagate с фейками о вмешательстве России в выборы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

Так политик прокомментировал публикации о связях американского лидера Дональда Трампа с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

«Демократам плевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Именно поэтому они годами молчали», — заверил он, добавив, что никто «не поведется на эту чушь».

Ранее Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал множество документов из архива Эпштейна, в том числе записку с именем президента США, которая была частью коллекции писем, подаренных покойному преступнику на его 50-летие. Отмечается, что подпись под опубликованным рисунком, на котором изображена обнаженная женская фигура, очень похожа на личную подпись Трампа.