Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 9 сентября 2025Россия

Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

Военкор Коц: Дроны ВСУ залетают вглубь России из-за недостатка средств защиты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Военкор Александр Коц привел ответ министра обороны России Андрея Белоусова на вопрос о залетающих вглубь страны беспилотниках ВСУ. Об этом журналист рассказал в интервью изданию ЕАН.

По его словам, вопрос об украинских беспилотниках в российском тылу был поднят на одной из встреч главы министерства с военкорами. «Ответ простой: потому что не хватает средств ПВО», — передал слова министра Коц.

При этом журналист указал на реализацию новой системы противодействия беспилотникам. В частности, речь идет об автоматических орудиях, который способны самостоятельно захватывать цель — оператору остается только дать команду открыть огонь, пояснил он. Также в войсках начали появляться обновленные системы ПВО «Панцирь», которые позволяют эффективно противодействовать дронам, добавил военкор.

По данным Минобороны, в ночь на 9 сентября в небе над Россией было сбито свыше 30 украинских беспилотников. Они были перехвачены над шестью российскими регионами, а также над Черным морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

    Бастрыкин заинтересовался устроившими охоту на бездомных школьниками

    Мужчины и женщины обсудили несбыточные сексуальные фантазии

    Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

    В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

    Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

    В Венгрии предупредили французов об опасных силах

    Очнувшаяся после операции Симоньян поблагодарила всех переживавших за нее

    Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости