14:42, 9 сентября 2025

Военный эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

Анпилогов: Идея Запада по «воздушному щиту» на Украине нереализуема
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Планы Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемы, они являются политически пустой декларацией. Такое мнение выразил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Каждая новая инициатива "коалиции желающих" вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», — заявил Анпилогов.

По словам эксперта, у Запада недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», — объяснил эксперт.

Анпилогов заявил, что «высокотехнологичное» вооружение Запада оказалось крайне лимитированным, а его технологичность — слишком раздутой. В реальных конфликтах, как считает эксперт, даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками.

«Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического "щита" над Украиной не обеспечит», — заключил эксперт.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа не верит в возможность достичь прекращения огня в украинском конфликте дипломатическим путем, и поэтому хочет закрыть небо над Украиной при помощи США. По сведениям издания, многие страны из «коалиции желающих» на самом деле не желают отправлять свои войска на Украину. В частности, речь идет о Германии, Италии и Польше. Даже те страны, которые планируют это сделать, хотят, чтобы США обеспечили «материально-техническую и воздушную поддержку».

