Военный Дандыкин: Запад боится поставлять Украине ПВО из-за российского ответа

Нехватка в украинской армии западных средств ПВО выражается уже сейчас в повышении эффективности работы беспилотников типа «Герань». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за ограничения поставок боеприпасов из США. Отмечается, что Вашингтон остановил поставку на Украину снарядов калибра 155 миллиметров и ракет Hellfire, а также комплексов Stinger и AIM.

Военный эксперт отметил, что эффективность работы российских беспилотников на Украине повысилась в разы. Он также добавил, что численность атакующих отечественных БПЛА будет увеличиваться до тысячи, а в будущем перевалит за это число.

«Сейчас реально мы выбиваем не просто системы ПВО и пусковые установки, но и радиолокационные станции наведения, это самое главное. Когда они слепнут, глохнут, то это уже железо. Вот это делается, и это очевидно. Владимир Зеленский обращается за помощью к союзникам, а они боятся, что по ним где-нибудь потом прилетит, не дают», — прокомментировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, Российская армия расширила свою зону контроля на этом участке фронта. Кроме того, вражеские подразделения несут большие потери в этом районе.