Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 9 сентября 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о дефиците средств ПВО ВСУ из-за решения США

FT: ВСУ столкнется с дефицитом средств ПВО из-за ограничения поставок США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за ограничения поставок боеприпасов из США. Об этом рассказало издание The Financial Times (FT).

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Вашингтон остановил поставку на Украину снарядов калибра 155 милиметров и ракет Hellfire, а также комплексов Stinger и AIM.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, Российская армия расширила свою зону контроля на этом участке фронта. Кроме того, вражеские подразделения несут большие потери в этом районе

