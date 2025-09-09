Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за ограничения поставок боеприпасов из США. Об этом рассказало издание The Financial Times (FT).
«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что Вашингтон остановил поставку на Украину снарядов калибра 155 милиметров и ракет Hellfire, а также комплексов Stinger и AIM.
Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, Российская армия расширила свою зону контроля на этом участке фронта. Кроме того, вражеские подразделения несут большие потери в этом районе