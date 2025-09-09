Кимаковский: Российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, российским войскам удалось прорвать оборону противника и расширить свою зону контроля на этом участке фронта. Кроме того, советник добавил, что подразделения ВСУ несут большие потери в этом районе.

«У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — рассказал он.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на красноармейском направлении. Так украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState продвижения ВСУ на этом участке за август не было.