Вскрылись данные о нехватке у ВСУ воды и припасов в ДНР

РИА Новости: Бойцы ВСУ не получают провизию на Красноармейском направлении в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с поставками провизии на некоторых участках боевого соприкосновения. Речь идет о красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его данным, снабжение украинской армии на этом участке идет через тяжелый беспилотник «Баба-яга». Уточняется, что у этого дрона неплохая подъемность — до десятка килограмм. При этом на часть позиций ВСУ этот дрон с провизией просто не долетает, пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского, Армия России расширила свою зону контроля на этом участке фронта. Кроме того, вражеские подразделения несут большие потери в этом районе.