Выбравший судьбу московского бомжа британец умер после возвращения на родину

Добровольно ставший бомжом в Москве британец умер на родине

В Великобритании умер Джордж Боултби, приехавший в 2020 году в Москву и ставший бомжом. Об этом сообщает «Регнум».

У 35-летнего мужчины была выявлена параноидная шизофрения, из-за психичеческого заболевания он занимался бродяжничеством. В 2020 году он нашелся в российской столице, где стал бомжом. При этом Боултби игнорировал просьбы родственников вернуться и несколько раз скрывался от них.

В итоге здоровье британца пошатнулось и он попал в больницу. Там его состояние стало критическим, и семья смогла оформить его выезд по программе медицинской репатриации. Британские врачи ему помочь не смогли, и Боултби скончался через месяц после возвращения на родину.

Родные попросили не приносить на прощание цветы, а вместо них приобрести спальные мешки для бездомных или пожертвовать средства в благотворительный фонд.