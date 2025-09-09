Заявление об остановке работ по восстановлению Мариуполя не подтвердилось

Бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в своем Telegram-канале об отсутствии восстановления бывшего завода «Азовсталь» и Мариуполя. Его слова не нашли подтверждения.

Андрющенко написал, что в Мариуполе не происходит ничего, кроме ограбления «А вот и "Азовсталь" с непривычного ракурса. (…) Кроме ограбления, здесь ничего не происходит», — отметил он, приложив видео.

В действительности Россия активно занимается восстановлением Мариуполя. В июне вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что большая часть работ по восстановлению города завершена. В мае Хуснуллин объявил, что социальные объекты, необходимые для 300 тысяч жителей Мариуполя, полностью восстановлены. «И садики, и школы, и музыкальные школы, и спортивные объекты», — добавлял он.

В 2024 году в Мариуполе открылся новый Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. А в 2025 году в городе открыли новый диагностический центр.

Среди прочих новых объектов в Мариуполе, которые свидетельствуют об активном восстановлении и развитии города — школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Невский. В этом городе ДНР также планируется построить три новых промышленных предприятия , новый жилой комплекс и не только.

Кроме того, на 90 процентов выполнена программа по восстановлению жилья. «В этом году остались работы только с сильно пострадавшими объектами, объектами исторического центра и с теми, которые были включены в программу недавно», — сказал гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян. Также ведутся работы по модернизации морского порта и строительство объездной дороги Мариуполя. Объезд планируется открыть до конца 2026 года.

В то же время металлургический комбинат «Азовсталь» действительно не планируется восстанавливать — об этом стало известно еще в 2022 году. Однако такому решению есть обоснованные причины — как еще тогда пояснила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова, это невозможно и нерентабельно. «Он слишком сильно разрушен в ходе военных действий», — добавила Максимова.

О том, что завод нецелесообразно восстанавливать, говорил и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Мэр Мариуполя Олег Моргун же отмечал, что на заводе «Азовсталь» нечего восстанавливать.

Вместе с тем территорию бывшего завода не планируется оставлять как есть — так, Моргун уточнял, что рассматриваются варианты создания постиндустриального парка, рекреационной зоны и малых предприятий. О том, что на территории бывшего завода, который находится на берегу моря, возможно создание курорта, рассказывал и Пушилин. «Здесь открываются для нас возможности дополнительные по развитию туризма, по развитию курортной составляющей туристического направления», — уточнял глава ДНР.

Местные жители неоднократно просили не восстанавливать завод, поскольку опасаются за свое здоровье. Пушилин говорил, что «Азовсталь» был построен с нарушением экологических норм, выбросы, которые производил данный завод, попадали в том числе в море.

Заявление Андрющенко о том, что в Мариуполе и на «Азовстали» не происходит восстановления и идет лишь разграбление, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».