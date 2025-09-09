Зеленский: Создание буферной зоны на Украине — большая ошибка

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею создания буферной зоны в республике, назвав ее большой ошибкой. Его слова передает издание «Страна.ua».

«У нас уже есть буферная зона. Я пытался объяснить это. У нас есть линии дронов, зона смерти от 10 до 20 километров», — заявил Зеленский.

По его словам, украинского вооружения достаточно для контроля зоны шириной 10 километров.

Ранее президент Украины оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил». Он подтвердил, что Украина понимает, что оружием полностью восстановить свои территории не сможет.