14:23, 15 мая 2026Экономика

Россиян захотели освободить от одной обязанности в сфере ЖКХ

В Госдуме предложили переложить оплату техобследования домов с жильцов на УК
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россиян захотели освободить от оплаты техобследования многоквартирных домов — эту обязанность в сфере ЖКХ предлагают переложить на управляющие компании (УК). С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», законопроект собираются внести в Госдуму, пишет ТАСС.

Парламентарии предложили внести поправки в Жилищный кодекс. Сейчас собственники квартир могут договориться и провести обследование технического состояния дома за свой счет, чтобы пересмотреть сроки капремонта.

Депутаты считают, что региональные операторы должны проводить техобследование за свои средства, если собственники решат, что это необходимо. При этом заказывать такие проверки можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что проведение экспертизы подорожало — многие россияне не могут собрать необходимую для вызова специалистов сумму. Поэтому техобследование откладывают, а в доме копятся скрытые дефекты — из-за этого возникают аварии и увеличиваются траты на капремонт.

Ранее россиянам назвали категории граждан, которые могут не платить за капремонт дома. К ним относятся, например, пенсионеры старше 80 лет.

