Жена пропавшего в зоне СВО россиянина устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

Супруга пропавшего на СВО россиянина рассказала об отсутствии информации о бойце

Семья пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) жителя Ростовской области уже восемь месяцев не может получить информации о бойце. Об этом рассказала «Царьграду» его супруга Олеся.

По ее словам, муж перестал выходить на связь с 7 января, в последний раз он был на покровском направлении. Женщина рассказала, что сначала в военной части сообщили о подрыве машины с бойцами на мине, затем версии менялись: военные говорили, что мужчина откомандирован, а затем — что вообще не числился в списках.

«Самое ужасное, что я даже не знаю, как молиться за своего мужа — как за усопшего или как за живого. Вы не представляете, какая это мука — надеяться, что он еще жив, но обивать пороги чиновничьих кабинетов в попытках доказать, что его больше нет», — рассказала женщина.

Зарплата бойца перестала поступать, а без справки о гибели, либо о признании пропавшим без вести семья не может получить выплаты. Чтобы прокормить себя и ребенка, Олеся устроилась ночным сторожем.

Ранее сообщалось, что проведшему почти два года в зоне проведения специальной военной операции на Украине жителю Урала засчитали только 10 дней службы. Дело дошло до прокуратуры, которая подтвердила наличие несоответствия в документах.