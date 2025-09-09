Женщина решила вынести мусор и нарвалась на критику со стороны соседки из-за наряда

Блогерша Киттл решила вынести мусор и нарвалась на критику соседки из-за топа

Блогерша Эмма Киттл решила вынести мусор и нарвалась на критику со стороны соседки из-за наряда. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, насчитывающей 21 тысячу подписчиков.

Пользовательница сети с никнеймом @emmajkittle рассказала, что ей всегда нравился ее белый топ с рюшами и цветочным принтом. Однако, когда она вышла с мусорным пакетом на улицу и подошла к контейнерам, женщина, живущая в соседнем доме, сделала ей замечание. «О, Эмма, ты сегодня выглядишь прекрасно, но этот топ немного большой, не так ли?» — процитировала она ее высказывание.

По словам Киттл, она почувствовала себя некомфортно и сразу же пошла домой переодеваться. Так, она надела бежево-белый топ без рукавов.

Зрители, в свою очередь, решили поддержать автора видео и рассказали о подобных ситуациях. «Мой сосед как-то сказал мне, что я набрал вес», «Некоторые люди очень грубы. Они должны держать комментарии при себе», «Я выносил мусор, и мой сосед посоветовал мне перестать так много есть», «Твой топ был прекрасен», «В следующий раз скажи ей что-то подобное насчет ее прически или макияжа», — писали они в комментариях.

