Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 10 сентября 2025Ценности

42-летняя звезда «Универа» снялась в прозрачном топе и мини-юбке

Российская актриса Наталья Рудова снялась в мини-юбке в лифте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя в зеркале лифта в полный рост. Она предстала перед камерой в прозрачном топе, сквозь который просвечивал бюстгальтер, и белой мини-юбке из денима с расстегнутой молнией.

Также артистка надела оверсайз-рубашку в клетку и цепочку с крестом на шею и распустила гладко уложенные волосы.

В августе звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина снялась обнаженной в ванне.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости