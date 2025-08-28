Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 28 августа 2025Ценности

Звезда сериала «СашаТаня» снялась обнаженной в ванне

Актриса Алина Ланина снялась в откровенном виде в ванне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Alina Lanina

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина, снялась в откровенном виде в ванне на новом фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость была запечатлена на опубликованном снимке, полностью отказавшись от одежды. При этом она продемонстрировала обнаженные ноги и руки. В то же время звезда распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в августе 42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты. Актриса Наталья Рудова позировала в крошечном горчичном топе от бикини с вырезом между чашками и черной пляжной мини-юбке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости