Украинский спецназ атаковал неопытное российское подразделение с тыла и поплатился

Боец Киборг: Под Харьковом спецназ Кракен попытался атаковать ВС России с тыла

Под Харьковом бойцы украинского подразделения спецназа «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) внезапно попытались атаковать позиции неопытного отряда Вооруженных сил России (ВС) с тыла и поплатились. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Киборг, его слова приводит Минобороны России в Telegram.

Как рассказал военнослужащий, события произошли в начале спецоперации, в 2022 году. Это был первый бой подразделения Киборга, и бойцы еще не сталкивались с масштабным применением Украиной беспилотников для разведки, поэтому могли позволить себе поведение, которое сейчас сочли бы беспечным. «Вдруг вокруг нашего участка начали рваться растяжки, после чего мы услышали выкрик, прославляющий Украину, следом полетела граната, а по нам со всех сторон открыли огонь из стрелкового оружия», — вспомнил Киборг.

По его словам, подразделение временно перешло на другие позиции, но в итоге смогло отбить атаку Кракена.

Рисковать людьми мы не стали и откатились обратно, запросив помощь артиллерии. После точечной работы «Града» по переданным координатам, от места осталось лишь пепелище, а у пресловутого «Кракена» — на одно щупальце меньше боец Киборг

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнера» при отправке на спецоперацию могла выдать своим бойцам лук со стрелами вместо автомата за нарушения во время обучения. Ветеран «Вагнера» с позывным Пересидок подчеркивал, что, услышав подобные угрозы от инструкторов ЧВК, не относился к ним как к шутке.