Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 10 сентября 2025Россия

Украинский спецназ атаковал неопытное российское подразделение с тыла и поплатился

Боец Киборг: Под Харьковом спецназ Кракен попытался атаковать ВС России с тыла
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Под Харьковом бойцы украинского подразделения спецназа «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) внезапно попытались атаковать позиции неопытного отряда Вооруженных сил России (ВС) с тыла и поплатились. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Киборг, его слова приводит Минобороны России в Telegram.

Как рассказал военнослужащий, события произошли в начале спецоперации, в 2022 году. Это был первый бой подразделения Киборга, и бойцы еще не сталкивались с масштабным применением Украиной беспилотников для разведки, поэтому могли позволить себе поведение, которое сейчас сочли бы беспечным. «Вдруг вокруг нашего участка начали рваться растяжки, после чего мы услышали выкрик, прославляющий Украину, следом полетела граната, а по нам со всех сторон открыли огонь из стрелкового оружия», — вспомнил Киборг.

По его словам, подразделение временно перешло на другие позиции, но в итоге смогло отбить атаку Кракена.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Рисковать людьми мы не стали и откатились обратно, запросив помощь артиллерии. После точечной работы «Града» по переданным координатам, от места осталось лишь пепелище, а у пресловутого «Кракена» — на одно щупальце меньше

боец Киборг

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнера» при отправке на спецоперацию могла выдать своим бойцам лук со стрелами вместо автомата за нарушения во время обучения. Ветеран «Вагнера» с позывным Пересидок подчеркивал, что, услышав подобные угрозы от инструкторов ЧВК, не относился к ним как к шутке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

    Раскрыта ситуация с детьми мигрантов в российских школах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости