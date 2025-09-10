Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 10 сентября 2025Бывший СССР

Бригада ВСУ потеряла сотни штурмовиков в Сумской области

РИА: Более сотни штурмовиков числятся пропавшими в 80-й ОДШБр ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Более сотни штурмовиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая действует в Сумской области, числятся пропавшими без вести. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек», — приводятся в публикации слова собеседника.

80-я ОДШБр была создана в 1979 году из кадров расформированного 80-го отдельного парашютно-десантного полка СССР. Базируется во Львове. В 2024 году подразделение принимало участие во вторжении ВСУ в Курской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска. По словам бывшего военного, батальонно-тактическая группа была сформирована всего лишь месяц назад.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины обратился к Западу после нарушения воздушного пространства Польши

    Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    Российский город заволокло дымом из-за пожара на мебельном складе

    Знакомство с бойцом ВСУ в соцсетях обернулось для россиянки обвинениями в госизмене

    Оппозиционера приговорили к большому сроку за вербовку россиян

    Туск доложил генсеку НАТО о беспилотниках над Польшей

    Финская Patria представила БТР Trackx на замену M113 и МТ-ЛБ

    В Польше созвали экстренное заседание правительства

    Цены в Китае снизились

    Журналист Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости