РИА: Более сотни штурмовиков числятся пропавшими в 80-й ОДШБр ВСУ

Более сотни штурмовиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая действует в Сумской области, числятся пропавшими без вести. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек», — приводятся в публикации слова собеседника.

80-я ОДШБр была создана в 1979 году из кадров расформированного 80-го отдельного парашютно-десантного полка СССР. Базируется во Львове. В 2024 году подразделение принимало участие во вторжении ВСУ в Курской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска. По словам бывшего военного, батальонно-тактическая группа была сформирована всего лишь месяц назад.