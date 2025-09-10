Четыре самолета ушли в соседние аэропорты из-за ограничений на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту в Сочи, введенные ранее, отменены, за время действия меры четыре самолета сели в соседних воздушных гаванях. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” четыре самолета», — написал Кореняко.

Ранее, вечером 9 сентября, ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Данное решение было принято для обеспечения безопасности воздушных судов.