Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:39, 10 сентября 2025Путешествия

Четыре самолета ушли в соседние аэропорты из-за ограничений на полеты

Росавиация: Из-за ограничений в Сочи 4 самолета сели в запасных аэропортах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Ограничения на полеты в аэропорту в Сочи, введенные ранее, отменены, за время действия меры четыре самолета сели в соседних воздушных гаванях. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” четыре самолета», — написал Кореняко.

Ранее, вечером 9 сентября, ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Данное решение было принято для обеспечения безопасности воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Семья купила на аукционе складское помещение и нашла внутри останки двух детей

    В США призвали прекратить существование Украины

    Дачников предупредили об опасных ошибках при уборке участков осенью

    Девушка впервые встретилась с биологическим отцом и узнала страшную тайну матери

    В Германии предсказали последствия выхода Трампа из конфликта на Украине

    Политолог оценил опасность Израиля для мира

    В России высказались о сроках нового этапа переговоров по Украине

    Токио закроет все японские центры в России

    Атака БПЛА произошла в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости