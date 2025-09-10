Дачников предупредили об опасных ошибках при уборке участков осенью

Депутат Чаплин: Садоводы осенью допускают опасные ошибки на своих участках

Многие используют для обрезки кустарников и деревьев обычную косилку, чтобы сэкономить время и силы, а также прибегают к другим радикальным методам, которых делать не стоит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат отметил, что использование косилки или любого другого подобного инструмента для обрезки кустарников и деревьев категорически недопустимо. Такой метод, по его мнению, является не обрезкой, а варварским уничтожением растения, поскольку это практически гарантированно откроет ворота для грибковых инфекций, бактерий и вредителей, что в конечном итоге может погубить даже сильное дерево или куст.

«Обрезка — это хирургическая операция для растения, и проводить ее нужно соответствующим стерильным и острым инструментом — секатором, сучкорезом или садовой пилой. Важно не только когда и что обрезать, но и под каким углом делать срез, чтобы он мог быстро затянуться. Косилка же калечит растение, оставляя множество сломанных, размочаленных ветвей», — отметил Чаплин.

Также эксперт указал, что опасно оставлять на зиму непереработанными растительные остатки, пораженные болезнями, а также складировать мусор в междурядьях или по периметру участка. Кроме того, глубокая перекопка земли под зиму с одновременным внесением свежего навоза может нанести больше вреда, чем пользы, добавил он. Чаплин также напомнил, что полив осенью должен быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы корневая система деревьев могла уйти в зиму подготовленной.

Ранее Чаплин напомнил, что с 1 сентября собственникам будут давать три года на то, чтобы привести участок в порядок в соответствии с требованиями по содержанию территории и состоянию построек.