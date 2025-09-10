Девочку за волосы потащили в кусты в российском регионе

В Ленобласти задержали бездомного за попытку затащить 10-летнюю девочку в кусты

В Ленинградской области полиция задержала 68-летнего бездомного за попытку затащить в кусты десятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 9 сентября в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный схватил ее дочь за волосы и стал тащить в кусты. Ребенку удалось вырваться и сбежать, когда мужчина отвлекся. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался бездомный, злоупотребляющий алкоголем.

Мужчину доставили в отдел, где его проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

