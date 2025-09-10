Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 10 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за изнасилование и расправу над 52-летней женщиной

В Архангельской области осудили молодого человека за убийство 52-летней женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Архангельской области осудили молодого человека за расправу над 52-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, в июне 2024 года в социальных сетях появилось сообщение, что пропала жительница Плесецкого района. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили женское тело в подполе нежилой части ее дома. Как удалось установить, неизвестный изнасиловал и лишил ее возможности дышать, передавив горло электрическим проводом.

Следователи Следственного комитета установили преступника. Его вину подтвердили генотипические и другие экспертные исследования. Им оказался 23-летний местный житель Николай Галкин. На следствии он неоднократно менял показания и отрицал факт недавнего общения с пострадавшей, озвучивал разные даты посещения ее дома, а когда изучил выводы экспертов, заявил, что 52-летняя женщина сама просила его сдавливать горло.

Суд установил, что фигурант проник в дом пострадавшей, когда она легла спать, изнасиловал ее и расправился с ней, а затем спрятал тело.

Ранее молодой человек уже был судим за изнасилование школьницы и поджог магазина.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что выяснявшая с кирпичом в руках отношения с соседкой россиянка получила срок.

ЖЗЛ

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Пугачева объяснила желание выйти на сцену полуголой

    Илон Маск утратил статус богатейшего человека мира

    Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась за невнимательность

    «Калашников» поставил заказчику защищающие от высокоточного оружия АОБы

    Голод и тяжелый стресс вызвали рак у пережившей оккупацию Суджи беженки

    Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в российском аэропорту

    Украина осудила Израиль

    В России ответили на заявление Пугачевой о предательстве Родины

    Москвичи попали на видео во время пожара в квартире и стали мемом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости