Россиянин получил срок за изнасилование и расправу над 52-летней женщиной

В Архангельской области осудили молодого человека за расправу над 52-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, в июне 2024 года в социальных сетях появилось сообщение, что пропала жительница Плесецкого района. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили женское тело в подполе нежилой части ее дома. Как удалось установить, неизвестный изнасиловал и лишил ее возможности дышать, передавив горло электрическим проводом.

Следователи Следственного комитета установили преступника. Его вину подтвердили генотипические и другие экспертные исследования. Им оказался 23-летний местный житель Николай Галкин. На следствии он неоднократно менял показания и отрицал факт недавнего общения с пострадавшей, озвучивал разные даты посещения ее дома, а когда изучил выводы экспертов, заявил, что 52-летняя женщина сама просила его сдавливать горло.

Суд установил, что фигурант проник в дом пострадавшей, когда она легла спать, изнасиловал ее и расправился с ней, а затем спрятал тело.

Ранее молодой человек уже был судим за изнасилование школьницы и поджог магазина.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

