02:30, 10 сентября 2025

Девушка добавила популярный БАД в обед и моментально пожалела об этом

Олег Давыдов
Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Bloodwarriorsan рассказала о том, как испортила свой обед на работе в детском саду. Девушка решила добавить в пищу биологически-активную добавку, содержавшую магний, который ей прописали для борьбы с головными болями.

«В моей голове возникла показавшаяся великолепной идея: почему бы просто не высыпать магний в соус? Ведь он безвкусный, плюс он все равно растворяется в воде. Поэтому я с энтузиазмом схватила пакетик и пошла на кухню с тарелкой, разорвала пакетик с магнием и высыпала его в томатный соус, которым я планировала приправить спагетти», — написала автор.

В этот момент она почувствовала сильный запах апельсинов, но списала все на то, что рядом лежали фрукты. Приготовив спагетти, девушка поднесла первую вилку ко рту и поняла, что совершила страшную ошибку — магний был с апельсиновым вкусом.

«Это было самое нечестивое сочетание вкусов, которое ни одна душа не должна выносить: искусственный апельсиновый ароматизатор, искусственный подсластитель, сливочный томатный соус с петрушкой и перцем, соль, сыр и спагетти — описала девушка состав своего блюда. — Все это взорвалось у меня во рту одновременно. Как будто я ела пасту, смешанную с гравием, обмакнув ее в апельсиновую газировку, кетчуп и сыр. Меня чуть не стошнило на стол».

Тем не менее рассказчица продолжила медленно есть, поскольку на нее смотрело около 20 детей. Однако в какой-то момент ее силы иссякли и она отправила остатки отвратительного блюда в помойку.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как неожиданно для самого себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

