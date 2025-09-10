Экономика
12:22, 10 сентября 2025

Дибров задумал обделить жену после развода

«Комсомольская правда»: Все имущество и счета при разводе остались у Диброва
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стали известны подробности об имуществе, которое телеведущий Дмитрий Дибров разделит с женой Полиной после 16 лет брака. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

В браке супруги построили трехэтажный особняк на Рублевке, там есть бассейн, сауна, фонтаны и домашний кинотеатр. Стоимость дома оценивается в 400 миллионов рублей. Также у Дибровых есть две квартиры в Москве общей стоимостью почти 200 миллионов рублей. Однако, утверждает газета, вся недвижимость оформлена на Дмитрия. У его жены есть несколько машин: MINI Cooper, Audi A7, Porsche Cayenne. У Дмитрия — Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса.

Полина прописала в досудебном соглашении условие о том, что ее знаменитый супруг не будет давать интервью, раскрывать подробности их брака или говорить публично о ее измене.

О том, что Дибров разводится после 16 лет брака, стало известно в июле. Позднее адвокаты пары подтвердили эту информацию. На фоне этой новости в сети появились слухи, что причиной расставания стала измена жены ведущего с предпринимателем Романом Товстиком.

