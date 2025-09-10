Экономист высказался о вероятности доллара по 100 рублей

Экономист Разуваев спрогнозировал доллар по 100 рублей до конца года

Второе полугодие обычно не очень хорошее для рубля, сообщил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал его дальнейшее ослабление.

«Многие спрашивают о цели — где должен рубль стоять. Я считаю, что плюс-минус 100, хоть прогнозы участников рынка меньше: снижения от 80 на процентов 10 ждали, то есть до 88. Я считаю, что будет 100 до конца года. Мне кажется, он быстро сейчас пойдет вниз, и, более того, Минфин просто счастлив от этого. Как опустить курс? Снизить "ключ" — все известно из экономической теории. Может, вообще, до 13 они снизят на конец года», — высказался аналитик.

Ранее курс доллара на внебиржевом рынке превысил планку в 84 рубля впервые с весны.

Евро накануне вечером поднимался выше 97 рублей впервые с начала марта. Доллар же менее суток назад в первый раз с середины лета преодолел отметку 82 рубля.

Центробанк 8 сентября поднял официальные курсы доллара и евро, установив их на уровне 82,34 и 96,57 рублей соответственно.