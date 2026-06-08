Главарь ОПГ рассказал о процветавшем в аэропорту Москвы бизнесе на бойцах СВО

«Ъ»: Один из лидеров ОПГ Кабочкин признал вину в вымогательстве у бойцов СВО в Шереметьево

Один из основных фигурантов уголовного дела о вымогательстве у бойцов специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево Алексей Кабочкин признал свою вину. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает Кабочкина одним из лидеров лобненской ОПГ по прозвищу Рязанец. Вторым главарем является, по данным правоохранительных органов, Игорь Бардин (Барсик). По версии следствия, с 2018 года в аэропорту Шереметьево процветал криминальный бизнес на пассажирах, у которых похищались деньги под разными надуманными предлогами, а также угрозами и шантажом. Среди потерпевших оказались участники СВО, которых обманывали таксисты во время проезда.

В ОПС, по материалам дела, входило несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены» и группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Признав вину, Кабочкин рассказал, что получал деньги от «попрошаек» и таксистов за право работать в аэропорту. Половину он передавал Бардину, остальное распределял между сообщниками. Также Рязанец, по его словам, каждый месяц платил шереметьевским полицейским за прикрытие бизнеса.

Он ранее настаивал на своей непричастности к ОПС, но изменил позицию после вынесения сурового приговора от 10 до 17 лет колонии четырем таксистам и сдача правоохранителям Бардина, который около года скрывался и числился в розыске.

Также отдали под суд пятерых женщин, занимавшихся попрошайничеством у бойцов СВО в Шереметьево.