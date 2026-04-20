18:50, 20 апреля 2026

Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

СК отдал под суд 5 женщин за попрошайничество у бойцов СВО в Шереметьево
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пять женщин, занимавшихся попрошайничеством у бойцов специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево, отдали под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В хищении средств путем мошенничества обвиняются безработные Кристина, Зоя и Наталья Солдатенко, Азалия Хамидуллина и Римма Полуданова, входившие в преступную группировку, промышлявшую с 2022-го по 2024 год в столичном аэропорту специально в отношении прибывающих военнослужащих. Женщины обманывали их, вводя в заблуждение о якобы критическом финансовом положении.

К уголовной ответственности привлечены 40 участников шайки, возглавляемой Дмитрием Боглаевым и Русланом Хусеновым, которым вменены организация и участие в преступном сообществе, незаконное лишение свободы, грабеж, разбой, кража, превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия, мошенничество.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении еще четырех участников группировки: таксистов, которые обманывали бойцов относительно стоимости проезда, значительно завышая их реальную цену.

Члены ОПГ подсыпали пассажирам одурманивающие препараты.

